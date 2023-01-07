Посол России в Финляндии прокомментировал заявление финского политика

Посол Российской Федерации в Финляндии Павел Кузнецов прокомментировал заявление руководителя комитета по международным вопросам в финском законодательном органе Халла-ахо по отношению к российской армии. Ранее представители финских политических властей попросили киевский режим наносить на снаряды надпись «За свободу Финляндии». Халла-ахо, высказываясь об этом, назвал «правильными и необходимыми» вещи, которые способствуют нейтрализации российской армии.

Кузнецов ответил, что такое заявление «отвратительно», как и любое другое, призывающее к убийствам.

«Призывы к убийству граждан другого государства не вызывают никаких иных чувств, кроме отвращения», – заявил посол России.

Кузнецов вспомнил финскую пословицу, что «ненависть – плохой хозяин». Соответствующее заявление опубликовали дипломаты посольства Российской Федерации в Финляндии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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