Маск сообщил, кого, по его мнению, следует назначить руководителем палаты представителей в США

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Американский бизнесмен, миллиардер Маск, недавно купивший социальную сеть Twitter, выразил свое мнение, кого следует выбрать новым руководителем нижней палаты законодательного органа США. Об этом он написал на своем аккаунте в Twitter.
8 декабря в США состоялись выборы в Конгресс. По официальным результатам голосования, большинство в палате представителей получили республиканцы. Эти изменения вступили в юридическое действие с 4 января. Теперь республиканцам следует выбрать нового спикера нижней палаты Конгресса.
Маск считает, что им должен стать Маккарти, о чем и сообщил в социальной сети.
«Кевин Маккарти должен быть спикером», – написал он.
Ранее в пользу этой же кандидатуры выступил занимавший должность американского президента Трамп.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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