Маск сообщил, кого, по его мнению, следует назначить руководителем палаты представителей в США

Американский бизнесмен, миллиардер Маск, недавно купивший социальную сеть Twitter, выразил свое мнение, кого следует выбрать новым руководителем нижней палаты законодательного органа США. Об этом он написал на своем аккаунте в Twitter.

8 декабря в США состоялись выборы в Конгресс. По официальным результатам голосования, большинство в палате представителей получили республиканцы. Эти изменения вступили в юридическое действие с 4 января. Теперь республиканцам следует выбрать нового спикера нижней палаты Конгресса.

Маск считает, что им должен стать Маккарти, о чем и сообщил в социальной сети.

«Кевин Маккарти должен быть спикером», – написал он.

Ранее в пользу этой же кандидатуры выступил занимавший должность американского президента Трамп.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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