Маск сообщил, кого, по его мнению, следует назначить руководителем палаты представителей в США

Сегодня, 15:49

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Маск сообщил, кого, по его мнению, следует назначить руководителем палаты представителей в США
Фото из открытых источников

Американский бизнесмен, миллиардер Маск, недавно купивший социальную сеть Twitter, выразил свое мнение, кого следует выбрать новым руководителем нижней палаты законодательного органа США. Об этом он написал на своем аккаунте в Twitter.

8 декабря в США состоялись выборы в Конгресс. По официальным результатам голосования, большинство в палате представителей получили республиканцы. Эти изменения вступили в юридическое действие с 4 января. Теперь республиканцам следует выбрать нового спикера нижней палаты Конгресса.

Маск считает, что им должен стать Маккарти, о чем и сообщил в социальной сети.

«Кевин Маккарти должен быть спикером», – написал он.

Ранее в пользу этой же кандидатуры выступил занимавший должность американского президента Трамп.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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