Эксперты рассказали о стоимости газа в ЕС

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В «Российской газете» опубликована статья, в которой эксперты рассказали о динамике цен на природный газ в государствах Европейского союза. Они отметили, что в начале наступившего 2023 года стоимость кубического метра топлива снизилась. Экономисты объясняют такие изменения в ценах погодными условиями: сейчас в Европе в целом достаточно тепло, температурные значения намного выше нуля.
В результате хозяйства граждан и отдельные компании, предприятия потребляют меньше природного газа, чем обычно в среднем в это время года. Это и привело, как считают эксперты, к снижению стоимости топлива. Например, в столице Италии в начале января температура около +15 градусов, а в столице Голландии около +10.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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