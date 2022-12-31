Экономист рассказал об американской политике в нефтяной сфере

Сегодня, 09:59

0

Image 16+
Экономист рассказал об американской политике в нефтяной сфере
Фото из открытых источников

Заместитель руководителя института экономики и финансов Белогорьев поделился своим мнением о целях введения американскими политическими властями верхнего предела цены на нефть из России. Он считает, что таким способом США стремятся сохранить влияние на международный рынок этого топлива.

Белогорьев объяснил, что раньше американские компании показывали воздействие на ситуацию в этой сфере за счет добычи нефти на территории США. Это была преимущественно сланцевая нефть. Однако, считает экономист, сейчас указанная отрасль находится в кризисном состоянии. Белогорьев полагает, что в текущем году рост добычи здесь должен сохраниться, но уже достигнет своих предельных показателей.

Поэтому, по мнению эксперта, американские политические власти ищут новый способ влияния на международный нефтяной рынок и решили вводить верхний предел цен на это топливо из России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Выложите 500 евро в месяц за коммуналку»: жители Европы показали платежки

Сегодня, 10:49

Экономист рассказал об американской политике в нефтяной сфере

Сегодня, 09:59

Пономарева выразила мнение о заявлениях по обсуждению статуса РФ в ООН

31-12-2022, 17:54

Аналитик: мир с момента окончания холодной войны еще никогда не был так близок к новой мировой войне

31-12-2022, 11:49

Журналисты рассказали о предложении Блэра

30-12-2022, 19:04

Журналисты считают, что поведение Зеленского изменилось

30-12-2022, 16:59

&quot;МК&quot;: Названы дикие цифры смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае

30-12-2022, 13:29

Американский журналист считает, что поражение Киева очень вероятно

29-12-2022, 17:54

Политические власти Венгрии намерены внести на обсуждение вопрос о последствиях санкций

28-12-2022, 19:14

Читатели турецкого сайта отреагировали на решение Путина

28-12-2022, 18:24

Корнилов выразил мнение об отношении США к Зеленскому

25-12-2022, 18:29

Лукашенко отправился в Санкт-Петербург

25-12-2022, 14:39

Авторы издания «Reuters» проанализировали ситуацию в промышленности ЕС

25-12-2022, 10:04

СМИ пишут о росте влияния Катара на энергетику ЕС

25-12-2022, 08:39

Чолаку рассказал о значении Румынии для США

24-12-2022, 20:14

Олейник выразил мнение о причинах вызова Зеленского в США

24-12-2022, 16:29

Совет Федерации представил доклад о политике западных государств по дестабилизации ситуации в РФ

23-12-2022, 17:19

Северокорейский дипломат отреагировал на заявления со стороны западных государств

23-12-2022, 08:29

FAZ: Германия раздает ЗРК Patriot Польше и Словакии, невзирая на собственные проблемы

22-12-2022, 21:34

Представитель внешнеполитического ведомства Ирана написал об отношениях между США и Зеленским

22-12-2022, 19:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Эксперты рассказали о том, какие изменения произошли на российском рынке за год

Эксперты рассказали о том, какие изменения произошли на российском рынке за год

30-12-2022, 17:39

0

Эксперты рассказали о том, какие изменения произошли на российском рынке за год. Санкции хоть и не спровоцировали...

Подробнее
Министр обороны Сергей Шойгу наградил отличившихся бойцов во время предновогодней поездки

Министр обороны Сергей Шойгу наградил отличившихся бойцов во время предновогодней поездки

30-12-2022, 20:33

0

Ростов-на-Дону, 30 декабря. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт группировки войск,...

Подробнее
Жизнь миллионов жителей в России серьезно меняется с 1 января 2023 года

Жизнь миллионов жителей в России серьезно меняется с 1 января 2023 года

Вчера, 12:19

0

С 1 января россиян ждет ряд изменений, которые повлияют на их доходы и расходы. В частности, с 1 января поднимется...

Подробнее
Военкор Коц: ВС Украины планируют наступление по трем направлениям и хотят выйти к Крыму

Военкор Коц: ВС Украины планируют наступление по трем направлениям и хотят выйти к Крыму

31-12-2022, 12:19

0

Военно-политическое командование Украины готовит наступление на позиции российских войск сразу с трех направлений. С...

Подробнее
21-летний новосибирец Алексей рассказал, как прошел год службы в армии на фоне СВО

21-летний новосибирец Алексей рассказал, как прошел год службы в армии на фоне СВО

31-12-2022, 09:09

0

О службе в зоне «военной спецоперации» рассказал 21-летний Алексей (имя изменено) из Новосибирска. Он сообщил, что был...

Подробнее
Аналитик: мир с момента окончания холодной войны еще никогда не был так близок к новой мировой войне

Аналитик: мир с момента окончания холодной войны еще никогда не был так близок к новой мировой войне

31-12-2022, 11:49

0

Третья мировая война все ближе, предупреждает аналитик Роберт Фарли. По его словам, с момента завершения холодной войны...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Журналисты рассказали о предложении Блэра

Журналисты рассказали о предложении Блэра

30-12-2022, 19:04

0

Журналисты издания The Independent рассказали об опубликованных документах о взаимоотношениях между российским...

Подробнее
Пономарева выразила мнение о заявлениях по обсуждению статуса РФ в ООН

Пономарева выразила мнение о заявлениях по обсуждению статуса РФ в ООН

31-12-2022, 17:54

0

Научный работник МГИМО Пономарева в интервью изданию RT прокомментировала заявления представителей киевского режима об...

Подробнее
«Рыбарь» сообщил, что ВСУ перебросили на запорожском направлении более 100 единиц военной техники

«Рыбарь» сообщил, что ВСУ перебросили на запорожском направлении более 100 единиц военной техники

30-12-2022, 21:54

0

ВСУ готовятся к проведению штурмовых действий на запорожском направлении. Это следует из сообщения телеграм-канала...

Подробнее
Как бизнес РФ остался без статистики и аналитики

Как бизнес РФ остался без статистики и аналитики

30-12-2022, 16:44

0

Ситуация с обеспечением российского бизнеса статистической и аналитической информации касательно ситуации в экономике...

Подробнее