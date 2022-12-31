Экономист рассказал об американской политике в нефтяной сфере

Заместитель руководителя института экономики и финансов Белогорьев поделился своим мнением о целях введения американскими политическими властями верхнего предела цены на нефть из России. Он считает, что таким способом США стремятся сохранить влияние на международный рынок этого топлива.

Белогорьев объяснил, что раньше американские компании показывали воздействие на ситуацию в этой сфере за счет добычи нефти на территории США. Это была преимущественно сланцевая нефть. Однако, считает экономист, сейчас указанная отрасль находится в кризисном состоянии. Белогорьев полагает, что в текущем году рост добычи здесь должен сохраниться, но уже достигнет своих предельных показателей.

Поэтому, по мнению эксперта, американские политические власти ищут новый способ влияния на международный нефтяной рынок и решили вводить верхний предел цен на это топливо из России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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