Авторы издания «Reuters» проанализировали ситуацию в промышленности ЕС

Сегодня, 10:04

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Авторы издания «Reuters» проанализировали ситуацию в промышленности ЕС
Фото из открытых источников

Издание «Reuters» опубликовало материал о потребностях европейской промышленности в металлах и сделало выводы о перспективах в этом направлении в условиях торгового противостояния с Российской Федерацией. В публикации отмечается, что предприятия ЕС на текущий момент импортируют от 75 до 100% нужного для производства сырья.

Аналитики подсчитали, что к 2030 году при сохранении нынешнего санкционного давления на Россию и продолжении торгового противостояния государства европейского союза обеспечат потребности своей промышленности в литии всего на 40% и только при условии осуществления всех запланированных проектов.

При этом издание подчеркивает, что в России много запасов металлов и другого сырья, а показатели экономики государства по добыче и переработке полезных ископаемых на высоком уровне.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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