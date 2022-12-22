Олейник выразил мнение о причинах вызова Зеленского в США

Сегодня, 16:29

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Олейник выразил мнение о причинах вызова Зеленского в США
Фото из открытых источников

Бывший представитель украинского законодательного органа Олейник считает, что выбор времени визита руководителя киевского режима Зеленского в США не случаен, а связан с процессами во внутриамериканской политической системе. Он указал, что 3 января в США состоится определенная смена представителей конгресса, в результате которой позиции в нем укрепят республиканцы.

Между тем Олейник напомнил, что эта партия не так, как демократы, выступает за выделение финансовых отчислений киевскому режиму. Например, некоторые республиканцы намерены организовать аудит тех денег, которые выделяются. Олейник считает, что они своей позицией будут затруднять новые поставки. Поэтому Зеленский и был вызван до 3 января.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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