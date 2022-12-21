Совет Федерации представил доклад о политике западных государств по дестабилизации ситуации в РФ

Комитет верхней палаты российского законодательного органа по суверенитету государства представил доклад о политике западных государств по дестабилизации ситуации в РФ. В нем отмечено, что на политические властные структуры на разных уровнях оказывается сильное давление с целью внести разлад в их работу.

Журналисты РИА Новости сообщают, что в докладе указывается на стремление западных государств манипулировать гражданами через использование социальных сетей в качестве инструмента, также как для убеждения действовать в их интересах. Отдельно отмечается воздействие на представителей разных политических и общественных сил, среди них и на журналистов, работников СМИ.

«(Фиксируются, — прим. ред.) попытки внести внутренний раскол в среде лиц, принимающих непосредственное участие в процессах управления как на федеральном, так и на региональном уровнях», – отмечено в документе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700