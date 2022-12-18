Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Штайнмайером

Политический руководитель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом Германии Штайнмайером. Сообщается, что одним из вопросов, которые обсуждались, был украинский кризис, отношение к нему международного сообщества и организация дипломатических переговоров для его урегулирования. Руководитель китайской коммунистической партии убеждал Штайнмайера в необходимости принять меры для скорейшего прекращения кризиса.

Си Цзиньпин заявил, что его продолжение противоречит интересам международного сообщества. Он подчеркнул, что для его урегулирования политическим властям разных государств следует приложить усилия для организации дипломатического диалога между Российской Федерацией и киевским режимом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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