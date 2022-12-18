Дефицит бюджета в Китае достиг рекордных $1,1 триллиона

Сегодня, 18:14

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Дефицит бюджета в Китае достиг рекордных $1,1 триллиона
Фото из открытых источников

Дефицит бюджета Китая в нынешнем году достиг рекордного показателя в 1,1 триллиона долларов. Об этом сообщает деловое агентство Bloomberg.

Главных причин, которые поспособствовали такому печальному рекорду, две: продолжающийся спад на рынке недвижимости и, особенно, стратегия нулевой терпимости к коронавирусу COVID-19.

«Дефицит бюджета в КНР в 2022 году достиг рекордного уровня, демонстрируя, какой ущерб нанесли экономике и государственным финансам практикующая страной политика нулевой терпимости и продолжающийся спад на рынке жилья. С января по ноябрь дефицит бюджета вырос до 7,75 трлн юаней (1,1 трлн долларов)», — пишет Bloomberg, основываясь на произведенных расчетах.

В сравнении с минувшем годом дыра в бюджете Китая увеличилась более чем в два раза. Расширение ее размеров произошло в том числе за счет снижения розничных продаж из-за антикоронавирусных ограничений и увеличения потребительских и деловых расходов.

В Поднебесной продолжает фиксироваться падение доходов от продажи земли в связи со спадом на рынке недвижимости. Налоговых поступлений тоже стало меньше.

Доходы от налога на недвижимость в этом году просели на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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