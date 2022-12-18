Самое страшное оружие: чем опасно ядерное, химическое и бактериологическое оружие?

Сегодня, 09:14

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Самое страшное оружие: чем опасно ядерное, химическое и бактериологическое оружие?
Фото из открытых источников

Издание Лента.ру рассказало об опасности оружия массового поражения (ОМП).

На фоне «военной спецоперации» РФ на территории Украины, Запад обеспокоен тем, что РФ пойдет на применение ОМП. Россию уже подозревали в подготовке химатаки, о чем писало издание Politico.

Оружие массового поражения, которое также называют оружием массового уничтожения, предназначено для нанесения массовых потерь или разрушений даже при ограниченном применении.

Это может быть ядерное, химическое и биологическое оружие. Для доставки ОМП в зону поражения могут использоваться различные средства, в том числе авиабомбы и ракеты. Поскольку применение ОМП может создать проблемы не только для сторон конфликта, но и для всего человечества, то его применение пытаются ограничить.

Стоит отметить, что человечество уже использовало ОМП, в том числе ядерное. После этого в 1963 году между СССР, США и Великобританией был подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, к которому присоединились многие страны мира.

Также существует Договор о нераспространении ядерного оружия, нацеленный на то, чтобы не допустить увеличение числа ядерных стран.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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