Самое страшное оружие: чем опасно ядерное, химическое и бактериологическое оружие?

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Издание Лента.ру рассказало об опасности оружия массового поражения (ОМП).
На фоне «военной спецоперации» РФ на территории Украины, Запад обеспокоен тем, что РФ пойдет на применение ОМП. Россию уже подозревали в подготовке химатаки, о чем писало издание Politico.
Оружие массового поражения, которое также называют оружием массового уничтожения, предназначено для нанесения массовых потерь или разрушений даже при ограниченном применении.
Это может быть ядерное, химическое и биологическое оружие. Для доставки ОМП в зону поражения могут использоваться различные средства, в том числе авиабомбы и ракеты. Поскольку применение ОМП может создать проблемы не только для сторон конфликта, но и для всего человечества, то его применение пытаются ограничить.
Стоит отметить, что человечество уже использовало ОМП, в том числе ядерное. После этого в 1963 году между СССР, США и Великобританией был подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, к которому присоединились многие страны мира.
Также существует Договор о нераспространении ядерного оружия, нацеленный на то, чтобы не допустить увеличение числа ядерных стран.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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