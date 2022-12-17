Гуттериш прокомментировал вопросы для обсуждения в ООН

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Генеральный секретарь ООН Гуттериш прокомментировал предложение обсудить в организации изменения в условиях и порядке применения права налагать вето в Совете Безопасности. С этой инициативой выступили британские и французские дипломаты.
Гуттериш 19 декабря в ходе пресс-конференции с журналистами заявил, что на совещаниях представителей ООН во время разных мероприятий вопрос о применении права вето, скорее всего, обсуждаться не будет. При этом генеральный секретарь добавил, что считает более актуальным изучить вопрос об увеличении количества членов Совета Безопасности. Он рассказал, что еще в сентябре получил как с российской, так и с американской стороны сообщения, согласно которым они не против обратиться к этой теме.
«Во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, думаю, я впервые услышал сигналы от России и США, что они положительно относятся к увеличению числа постоянных членов Совета Безопасности ООН», – сказал он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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