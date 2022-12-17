Гуттериш прокомментировал вопросы для обсуждения в ООН

Сегодня, 21:34

0

Image 16+
Гуттериш прокомментировал вопросы для обсуждения в ООН
Фото из открытых источников

Генеральный секретарь ООН Гуттериш прокомментировал предложение обсудить в организации изменения в условиях и порядке применения права налагать вето в Совете Безопасности. С этой инициативой выступили британские и французские дипломаты.

Гуттериш 19 декабря в ходе пресс-конференции с журналистами заявил, что на совещаниях представителей ООН во время разных мероприятий вопрос о применении права вето, скорее всего, обсуждаться не будет. При этом генеральный секретарь добавил, что считает более актуальным изучить вопрос об увеличении количества членов Совета Безопасности. Он рассказал, что еще в сентябре получил как с российской, так и с американской стороны сообщения, согласно которым они не против обратиться к этой теме.

«Во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, думаю, я впервые услышал сигналы от России и США, что они положительно относятся к увеличению числа постоянных членов Совета Безопасности ООН», – сказал он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Гуттериш прокомментировал вопросы для обсуждения в ООН

Сегодня, 21:34

Климов высказался о Папе Римском и вере президента Байдена

Сегодня, 11:29

Путин пообщался по телефону с Фернандесом

Сегодня, 08:44

Экономист выразил мнение о заявлении Зеленского

Вчера, 20:19

Великобритания поставила Киеву новую партию высокоточных ракет Brimstone-2

Вчера, 19:49

Китайские журналисты рассказали о голосовании в ООН по российской резолюции

Вчера, 16:44

Молдавский спикер сделал заявление о переговорах с ЕС

Вчера, 14:49

Западные политики выразили мнение о переговорах между Россией и киевским режимом

17-12-2022, 08:29

Песков сообщил о переговорах между Путиным и Лукашенко

16-12-2022, 13:39

Lidovky: удары Украины по целям на территории России приведут к эскалации военного конфликта

15-12-2022, 18:04

Министр обороны Великобритании Уоллес допустил передачу Украине новых видов вооружения

15-12-2022, 17:39

Канчиан считает, что США невыгодно поставлять ЗРК Patriot ВСУ

15-12-2022, 15:44

ISW обозначил дату и направление крупномасштабного наступления ВС из РФ

15-12-2022, 15:34

Le Figaro: СВО продемонстрировала ключевую уязвимость стран Запада

14-12-2022, 18:14

Bloomberg: Китай встревожил мир изменением отношения к COVID-19

14-12-2022, 13:04

Представитель США сделала заявление о работе АТЭС

12-12-2022, 15:59

Дудчак сравнил внешнюю политику Российской Федерации и США

11-12-2022, 13:09

Ищенко рассказал, перед каким выбором стоят РФ и Запад

11-12-2022, 11:19

Секретарь НАТО выразил мнение об отношениях с Россией

10-12-2022, 12:49

Лукашенко выразил мнение о политической ситуации в западных государствах

9-12-2022, 17:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В новый санкционный список ЕС попал завод по выпуску бронетехники в Башкирии

В новый санкционный список ЕС попал завод по выпуску бронетехники в Башкирии

17-12-2022, 14:49

0

В новый санкционный список, введенный ЕС, попала в этот раз ишимбайская машиностроительная компания «Витязь». Всего под...

Подробнее
Екатеринбуржец Сергей вернулся из эмиграции, но думает об этом снова

Екатеринбуржец Сергей вернулся из эмиграции, но думает об этом снова

17-12-2022, 10:54

0

Екатеринбужец Сергей покинул ранее Россию из-за мобилизации, но вернулся вскоре снова домой. Сергей бежал в Казахстан,...

Подробнее
E1.RU: Братья-близнецы с Урала Константин и Алексей отправились на СВО, один из них погиб

E1.RU: Братья-близнецы с Урала Константин и Алексей отправились на СВО, один из них погиб

Сегодня, 08:14

0

В зоне «военной спецоперации» погиб 24-летний парень из населенного пункта Пристань Константин, а его брата даже не...

Подробнее
В Новосибирской области женщины решили рожать детей, несмотря на сложные времена

В Новосибирской области женщины решили рожать детей, несмотря на сложные времена

Сегодня, 08:44

0

В Новосибирской области женщины рожают детей, хотя ситуация в стране остается неопределенной. Портал Ngs.ru пообщался с...

Подробнее
Работник администрации Херсонской области переводится в другой субъект государства

Работник администрации Херсонской области переводится в другой субъект государства

17-12-2022, 13:44

0

В администрации Херсонской области сообщили, что заместитель руководителя правительства региона Губарева прекращает...

Подробнее
Игорь Егоров объяснил для чего мужчинам в РФ продолжают рассылать повестки из военкоматов

Игорь Егоров объяснил для чего мужчинам в РФ продолжают рассылать повестки из военкоматов

17-12-2022, 09:19

0

Для чего мужчинам в РФ продолжают рассылать повестки из военкоматов, объяснил военком Ростовской области Игорь Егоров....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Военный эксперт назвал вероятные сроки завершения СВО

Военный эксперт назвал вероятные сроки завершения СВО

17-12-2022, 17:19

0

«Военная спецоперация» на территории Украины может закончиться уже к весне следующего года, полагает военный эксперт...

Подробнее
Белик заявил, что в случае войны с НАТО целями России станут центры принятия решений Запада

Белик заявил, что в случае войны с НАТО целями России станут центры принятия решений Запада

17-12-2022, 17:34

0

Если вооруженный конфликт с Украиной разрастется до прямого противостояния с НАТО, Россия начнет бить по центрам...

Подробнее
«МК»: Американская разведка помогла войскам ВС из России устроить «черную пятницу» для ПВО ВС Украины

«МК»: Американская разведка помогла войскам ВС из России устроить «черную пятницу» для ПВО ВС Украины

Вчера, 20:09

0

ВС РФ на десятом месяце СВО провели операцию по вскрытию системы ПВО Украины, следует из публикации газеты «Московский...

Подробнее
Зеленский будет напоминать странам Запада о необходимости поставок систем ПВО на Украину

Зеленский будет напоминать странам Запада о необходимости поставок систем ПВО на Украину

Вчера, 08:49

0

Украина нуждается в поставках ПВО, о чем Киев снова наполнил Западу. Президент Украины Владимир Зеленский в своем...

Подробнее