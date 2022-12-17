Климов высказался о Папе Римском и вере президента Байдена

Позицию Папы Римского Франциска о происходящем вокруг Украины прокомментировал в своем телеграм-канале сенатор от Пермского края Андрей Климов.

Он в своем ТГ-канале отметил, что происходящее сегодня — это противостояние России и части других стран, а не российско-украинский конфликт.

«Много чего уже наговорил про нас Папа Франциск. Но с недавним его заключением спорить трудно. МИД РФ давно определил происходящее как тотальную гибридную войну коллективного Запада (чью сторону фактически занял и Ватикан) против России», - сказал Климов.

Сенатор отметил, что сейчас против РФ ополчилось самое большое количество стран мира. И как далее будет развиваться ситуация, сказать сложно, так как борьба идет действительно очень тяжелая.

Также он добавил, что президент США Джо Байден является католиком, поэтому ему следует прислушиваться к словам главы Ватикана.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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