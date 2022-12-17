Путин пообщался по телефону с Фернандесом

В Первоуральске простятся с погибшим мобилизованным 31-летним Андреем Печенкиным
31-летний мобилизованный Андрей Печенкин из Первоуральска 16 декабря будет похоронен на местном кладбище. Он погиб в...Подробнее
Российский президент провел разговор по телефону с политическим руководителем Аргентины Фернандесом, в ходе которого говорил о победе сборной страны по футболу на чемпионате мира в Катаре. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Путина Песков.
Он отметил, что Путин принес свои поздравления аргентинскому президенту с получением сборной страны по футболу кубка чемпионата мира.
Аргентинская сборная футбольная команда последний раз завоевывала титул чемпиона мира в 1986 году. В финальном матче турнира 2022 года она обыграла команду из Франции. В основное время результат был ничейным. В составе Аргентины два гола забил Месси, а у французов три Мбаппе. Аргентинская сборная одержала победу по итогам пенальти.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
31-летний мобилизованный Андрей Печенкин из Первоуральска 16 декабря будет похоронен на местном кладбище. Он погиб в...Подробнее
Сенатор Андрей Климов заявил о том, что сейчас необходима «всеобщая гражданская мобилизация». Об этом сенатор от...Подробнее
В новый санкционный список, введенный ЕС, попала в этот раз ишимбайская машиностроительная компания «Витязь». Всего под...Подробнее
Екатеринбужец Сергей покинул ранее Россию из-за мобилизации, но вернулся вскоре снова домой. Сергей бежал в Казахстан,...Подробнее
В зоне «военной спецоперации» погиб 24-летний парень из населенного пункта Пристань Константин, а его брата даже не...Подробнее
Центробанк 16 декабря опубликовал отчет, в котором указано, что на данный момент возможны проинфляционные эффекты,...Подробнее
В дальнейшей перспективе дефицит рабочей силы на территории Российской Федерации, с высокой степенью вероятности, может...Подробнее
В администрации Херсонской области сообщили, что заместитель руководителя правительства региона Губарева прекращает...Подробнее
В Новосибирской области женщины рожают детей, хотя ситуация в стране остается неопределенной. Портал Ngs.ru пообщался с...Подробнее
Для чего мужчинам в РФ продолжают рассылать повестки из военкоматов, объяснил военком Ростовской области Игорь Егоров....Подробнее
Комментировать