Путин пообщался по телефону с Фернандесом

Российский президент провел разговор по телефону с политическим руководителем Аргентины Фернандесом, в ходе которого говорил о победе сборной страны по футболу на чемпионате мира в Катаре. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Путина Песков.

Он отметил, что Путин принес свои поздравления аргентинскому президенту с получением сборной страны по футболу кубка чемпионата мира.

Аргентинская сборная футбольная команда последний раз завоевывала титул чемпиона мира в 1986 году. В финальном матче турнира 2022 года она обыграла команду из Франции. В основное время результат был ничейным. В составе Аргентины два гола забил Месси, а у французов три Мбаппе. Аргентинская сборная одержала победу по итогам пенальти.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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