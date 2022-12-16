Экономист выразил мнение о заявлении Зеленского

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Экономист Туз в публикации для издания Foreign Policy проанализировал недавнее заявление украинского президента Зелинского и сделал вывод, что оно свидетельствует о крайне сложной ситуации в стране. Зеленский сделал обращение к гражданам Украины, которые уже покинули государство и уехали в другие страны. Он рекомендовал им не возвращаться обратно. Туз, комментируя это обращение, заявил, что такой призыв свидетельствует о катастрофичности положения в Украине.
Экономист считает, что заявление Зеленского означает признание неспособности политических властей обеспечить гражданам услуги в области инфраструктуры.
«Когда страна буквально требует от своих граждан оставаться за границей, потому что она не может предоставить им базовые инфраструктурные услуги дома, это действительно своего рода экзистенциальное заявление», – написал автор публикации.
Сообщается, что в Украине не функционирует около 50 % энергетической инфраструктуры.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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