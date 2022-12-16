Великобритания поставила Киеву новую партию высокоточных ракет Brimstone-2

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Министерство обороны Великобритании отчиталось об отправке в Украину партии ракет Brimstone-2. Они относятся к высокоточному оружию.
Оборонное ведомство Королевства в своем официальном микроблоге также показало момент загрузки ракет, а также проинформировало, что часть из заснятых ракет уже сыграли значительную роль в «сдерживании России». Из этого можно сделать вывод о том, что Brimstone-2 уже находятся в Украине и применяются подразделениями ВСУ.
По мнению военных экспертов, поставленные Британией ракеты идеальны для проведения спецопераций.
Brimstone-2 — разработка международного объединения инженерных и промышленных предприятий в интересах Военно-воздушных сил Великобритании. Стоимость одной ракеты — порядка 150 тысяч долларов.
Отличительная черта известной британской Brimstone-2 — компактность. Ракета оснащается лазерным наведением и может бить по целям на расстояние 60 километров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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