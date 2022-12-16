Китайские журналисты рассказали о голосовании в ООН по российской резолюции

В Первоуральске простятся с погибшим мобилизованным 31-летним Андреем Печенкиным
31-летний мобилизованный Андрей Печенкин из Первоуральска 16 декабря будет похоронен на местном кладбище. Он погиб в...Подробнее
Китайские аналитики рассказали о дипломатической победе Российской Федерации в ООН над США. Соответствующая публикация появилась в издании Baijiahao. Авторы сообщают, что недавно российские дипломаты предложили на голосование в генеральной ассамблее Организации объединенных наций разработанную ими резолюцию, в которой выражается задача бороться с проявлениями дискриминации в обществе на расовой почве, с нацизмом.
Аналитики указали на результаты голосования, которые, по их мнению, раскрыли цели государств, что особенно относится к США. Оказалось, что большинство членов ассамблеи поддержали резолюцию: «за» проголосовало 120 государств. Однако представители США подали голос против. Принятая в итоге резолюция, подчеркивают китайские журналисты, стала дипломатической победой России.
«Россия одержала важную победу над США в ООН», – написали они.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
31-летний мобилизованный Андрей Печенкин из Первоуральска 16 декабря будет похоронен на местном кладбище. Он погиб в...Подробнее
Сенатор Андрей Климов заявил о том, что сейчас необходима «всеобщая гражданская мобилизация». Об этом сенатор от...Подробнее
Добровольцев из Башкирии не отпускают домой, хотя их контракты уже истекли.Об этом рассказали женщины изданию UFA1.RU,...Подробнее
В новый санкционный список, введенный ЕС, попала в этот раз ишимбайская машиностроительная компания «Витязь». Всего под...Подробнее
Екатеринбужец Сергей покинул ранее Россию из-за мобилизации, но вернулся вскоре снова домой. Сергей бежал в Казахстан,...Подробнее
Центробанк 16 декабря опубликовал отчет, в котором указано, что на данный момент возможны проинфляционные эффекты,...Подробнее
В дальнейшей перспективе дефицит рабочей силы на территории Российской Федерации, с высокой степенью вероятности, может...Подробнее
Политические руководители государств Российской Федерации и Белоруссии намерены обсудить некоторые актуальные вопросы....Подробнее
В администрации Херсонской области сообщили, что заместитель руководителя правительства региона Губарева прекращает...Подробнее
Для чего мужчинам в РФ продолжают рассылать повестки из военкоматов, объяснил военком Ростовской области Игорь Егоров....Подробнее
Комментировать