Китайские аналитики рассказали о дипломатической победе Российской Федерации в ООН над США. Соответствующая публикация появилась в издании Baijiahao. Авторы сообщают, что недавно российские дипломаты предложили на голосование в генеральной ассамблее Организации объединенных наций разработанную ими резолюцию, в которой выражается задача бороться с проявлениями дискриминации в обществе на расовой почве, с нацизмом.

Аналитики указали на результаты голосования, которые, по их мнению, раскрыли цели государств, что особенно относится к США. Оказалось, что большинство членов ассамблеи поддержали резолюцию: «за» проголосовало 120 государств. Однако представители США подали голос против. Принятая в итоге резолюция, подчеркивают китайские журналисты, стала дипломатической победой России.

«Россия одержала важную победу над США в ООН», – написали они.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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