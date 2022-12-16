Молдавский спикер сделал заявление о переговорах с ЕС

В Первоуральске простятся с погибшим мобилизованным 31-летним Андреем Печенкиным
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Руководитель молдавского парламента и лидер политической партии этого государства «Действие и солидарность», которая располагает большинством в законодательном органе, Гросу сделал заявление по вопросу об интеграции с ЕС. Он сказал, что молдавские политические власти намерены провести переговоры о вступлении в европейский союз в мае следующего года.
Гросу рассказал об этом в интервью телевизионному каналу «Молдова 1». Он объяснил, что политическому руководству приходится разрешать сразу несколько кризисов в государстве, чтобы состояние в разных его сферах соответствовало требованиям для вступления в европейский союз.
«Наше искреннее желание - сделать все как можно быстрее и лучше, чтобы в мае, когда будут проводиться оценки, мы могли представить наши успехи и сказать странам ЕС, что Молдавия выполнила свои обязательства, приступила к их внедрению и готова к переговорам», – сказал Гросу.
Ранее занимавший должность президента Молдавии Додон подверг критике решение политических властей о запрете работы в государстве российских телевизионных каналов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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