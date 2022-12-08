Секретарь НАТО выразил мнение об отношениях с Россией

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг в интервью с журналистами выразил свое мнение о вероятности прямого военного противостояния между этим блоком и Россией из-за украинского кризиса. Он считает, что следует приложить усилия для недопущения такого противостояния и что это получится.

В целом Столтенберг охарактеризовал сложившуюся международную ситуацию, отношения между Россией и западными государствами, как достаточно сложные.

Он отметил, что опасается разрастания украинского кризиса в масштабное противостояние между Россией и НАТО. Поэтому нынешний момент он считает очень важным. При этом Столтенберг полагает, что при трудностях России и западным государствам все же получится не вступать в прямое противостояние.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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