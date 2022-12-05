Путин поручил разобраться с ситуацией вокруг поставляемого Молдавии газа

Вчера, 22:49

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Путин поручил разобраться с ситуацией вокруг поставляемого Молдавии газа
Фото из открытых источников

Российский президент поручил Министерству энергетики разобраться в ситуации вокруг природного газа, который компания «Газпром» поставляет в Молдавию, но при этом значительная его часть остается на территории Украины. Путин отметил, что в молдавской экономике природный газ используется для решения определенных задач, поэтому следует разобраться, почему его объемы остаются в Украине. Путин сказал изучить ситуацию с поставками газа в Приднестровье.

Ранее сообщалось, что политические власти Молдавии заявляли о сохранении на украинской территории поставляемого «Газпромом» топлива с целью сформировать его резервы. При этом уточнялось, что в самой Молдавии не хватает в нужном объеме подземных хранилищ для закупаемого газа.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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