Изучается вопрос о строительстве российской компанией ГЭС в Мьянме

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Одна из российских компаний, скорее всего, займется постройкой гидроэлектростанции в Мьянме. Об этом сообщается в сведениях, собранных Министерством экономического развития к совместному деловому мероприятию между представителями промышленности России и Мьянмы. При этом не указывается, какая именно компания проводит соответствующие переговоры.
Однако еще летом сообщалось, что руководство российской компании «Интер РАО – Экспорт» готово изучать предложение со стороны предпринимателей Мьянмы о работе по перестройке промышленных объектов в государстве. В Санкт-Петербурге на международном форуме представители Мьянмы вели переговоры с руководством этой компании о строительстве электростанций в государстве.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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