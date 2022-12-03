Изучается вопрос о строительстве российской компанией ГЭС в Мьянме

Сегодня, 20:19

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Изучается вопрос о строительстве российской компанией ГЭС в Мьянме
Фото из открытых источников

Одна из российских компаний, скорее всего, займется постройкой гидроэлектростанции в Мьянме. Об этом сообщается в сведениях, собранных Министерством экономического развития к совместному деловому мероприятию между представителями промышленности России и Мьянмы. При этом не указывается, какая именно компания проводит соответствующие переговоры.

Однако еще летом сообщалось, что руководство российской компании «Интер РАО – Экспорт» готово изучать предложение со стороны предпринимателей Мьянмы о работе по перестройке промышленных объектов в государстве. В Санкт-Петербурге на международном форуме представители Мьянмы вели переговоры с руководством этой компании о строительстве электростанций в государстве.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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