Эксперт высказал мнение об отношениях между Россией, Ираном и Китаем

Представитель Российской Федерации в международных организациях в Вене Ульянов в своем канале в интернете задался вопросом о формировании нового политического союза. Он сообщил, что российские, иранские и китайские дипломаты проводят переговоры по интересующим их вопросам взаимного сотрудничества. Ульянов поставил вопрос о значении этих консультаций, высказав мнение о варианте формирования политического союза между этими государствами.

Политолог Мухин, анализируя этот вопрос, посчитал, что Иран, скорее всего, готов вступить в такой союз для противодействия западной политике. Однако политические власти Китая, по его оценкам, занимают несколько противоречивую позицию: с одной стороны, в определенных сферах противостоят западным государствам, но, с другой стороны, стремятся не обострять ситуацию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700