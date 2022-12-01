«ВЗГЛЯД»: Сивков оценил новый бомбардировщик ВВС США В-21

Сегодня, 10:49

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«ВЗГЛЯД»: Сивков оценил новый бомбардировщик ВВС США В-21
Фото из открытых источников

Военный эксперт Константин Сивков прокомментировал возможности нового американского бомбардировщика В-21.

Он отметил, что В-21 является более совершенным вариантом В-2, пишет издание «ВЗГЛЯД». Он получил стелс-технологии, которые являются эффективнее тех, что применялись в В-2, поскольку уровень малозаметности В-2 американских военных не устроил.

В-21 вооружен свободноплавающими бомбами и ракетами большой дальности. Его можно применять в конфликтах с обычным вооружением. Данный самолет будет эффективен, в том числе для преодоления средств ПВО, а также для ударов свободнопадающими бомбами.

Сивков заявил, что у РФ нет на вооружении аналогичных самолетов, поскольку у ВС РФ другие приоритеты. Россия сделала ставку на использование крылатых ракет большой дальности, и для этих ракет достаточно самолетов Ту-160 и Ту-95МС.

А поскольку концепция ведения боевых действий США и РФ отличается, то каждая страна развивает то вооружение, которое считает наиболее подходящим для своих армий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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