На биржах снижается стоимость барреля нефти

Сегодня, 16:54

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На биржах снижается стоимость барреля нефти
Фото из открытых источников

Впервые с января стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 81 доллара. В ходе торгов на биржах в понедельник цена на это топливо снизилась более чем на 3 %. Эту тенденцию эксперты связывают в основном с ситуацией в Китае, который является одним из крупнейших потребителей нефти.

В последние дни в государстве, в том числе в таких крупных городах, как Пекин, Шанхай, состоялись массовые протестные акции против мер, которые правительство ввело для борьбы с распространением коронавируса. Политологи выражают мнение, что китайские политические власти ответят на эти митинги жесткими мерами. В этой ситуации эксперты компании Kpler прогнозируют снижение объемов суточного потребления нефти китайскими предприятиями до 15,11 миллионов баррелей в последнем квартале этого года (этот показатель год назад составлял 15,82 миллиона баррелей).

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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