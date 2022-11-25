Хомский заявил, что Европе предстоит выбирать между США и РФ с Китаем

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О том, как будет далее развиваться мировая история, высказал свои прогнозы лингвист и мыслитель из США Ноам Хомский.
Он уверен, что Американской империи не будет конца, пишет El Mundo. Гегемония США сохранится, но все же начался процесс перестройки мирового порядка.
«Никто не придет», - уверен Хомский.
По его мнению, Китаю не удастся вытеснить США с мировой политической арены, так как Пекин все еще уступает Вашингтону и в экономическом развитии, и в военной мощи.
Конфликт России и Украины повлияет на мировой порядок, но это влияние будет ощутимо в основном в Европе. Теперь европейским странам необходимо выбирать между США, Россией и Китаем.
При этом он не дает прогнозов, как этот выбор далее будет влиять на развитие американо-российских отношений, и насколько далеко может зайти конфронтация США и Китая, но отмечает, что очень плотного сближения России и Китая тоже не будет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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