19FortyFive: Поставленные Турцией Украине TRLG-230 предназначены для точечных ударов

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Поставленные Турцией Украине ракеты реактивных систем залпового огня TRLG-230 предназначены, главным образом, для нанесения точечных ударов. Об этом в своей публикации для известного издания 19FortyFive пишет военный обозреватель Джек Бакби.
Высокая точность TRLG-230 объясняется возможностью наведения по лазерному лучу.
«Ракета имеет дальность полета от 20 до 70 километров и может поражать цели с точностью всего лишь до двух метров», — указывает Бакби.
Еще одна уникальность турецкой РСЗО в том, что ракеты к ней могут быть использованы в дуэте с разведывательно-ударным беспилотником Bayraktar TB2. Совместное применение этих видов вооружений позволяет не только еще больше повысить точность, но и дальность тоже.
Напомним, несколько дней назад Сеть облетели первые кадры боевого применения TRLG-230 бойцами Вооруженных сил Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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