Politico сообщает, что Франция задумала стать главным вместо РФ поставщиком оружия в Индию

Франция хочет занять место РФ по меньшей мере в поставках вооружения Индии. Об этом пишет Politicо, отмечая, что Париж действительно резко нарастил контакты с Индией.

Индия была в свое время британской колонией, но потом она обрела независимость и начала постепенно наращивать сотрудничество с Францией. Интерес Франции к индийскому рынку понятен, ведь он принесет в казну достаточно большие доходы, если будут заключены оружейные контракты.

Поэтому в Индию отправляется с официальным визитом министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Встречу с лидерами Индии запланировал и президент Франции Эммануэль Макрон.

Даже сейчас Франция является вторым по величине поставщиком вооружений на индийский рынок после России. Но в планах Парижа, судя по всему, занять первое место.

Эксперты отмечают, что из-за необходимости поддерживать войска в зоне «военной спецоперации» на территории Украины, РФ вынуждена сократить его поставки на внешний рынок. И сейчас Франция готова занять место РФ на индийском рынке.

Франция уже продает Индии истребители Rafale. Париж может рассчитывать на новые контракты, поскольку Индия собирается модернизировать свои истребители и приобрести еще 100 новых самолетов.

Как отмечают эксперты, далее все зависит от того, сможет ли Франция нарастить объемы производства вооружения до уровня, который бы позволил удовлетворить потребности Индии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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