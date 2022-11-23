В США запретили ввоз товаров некоторым китайским компаниям

Американские политические власти ввели запрет на ввоз и продажу в государстве телекоммуникационной продукции ряда крупных китайских компаний. Официальное сообщение об этом опубликовано на сайте федерального ведомства США по связи.

Среди китайских фирм, производящих телекоммуникационное оборудование, которым запрещено вводить на американский рынок свои товары, такие крупные предприятия как Huawei, ZTE, Hytera.

«Перечень оборудования и услуг, подпадающих под действие распоряжения, в настоящее время включает коммуникационные средства, произведенные компаниями Huawei Technologies, ZTE Corporation, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерними предприятиями и аффилированными структурами», – написано в соответствующем официальном документе, изданном федеральным американским ведомством.

В качестве обоснования принятого решения в документе обозначено, что поставки этими китайскими компаниями оборудования в США представляет угрозу государственным интересам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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