В правительстве Германии начали обсуждать поставки системы ПРО Patriot Украине

В правительстве Германии приступили к обсуждению вопроса о поставках имеющихся у ФРГ систем противоракетной обороны Patriot в Украину. Об этом представителей прессы уведомила представитель Кабмина страны Кристиан Хоффманн.

После ЧП с ракетой, упавшей на территории Польши и убившей двоих людей, официальный Берлин предложил Варшаве патрулирование ее воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter, а также развертывание на ее территории близ границы с Украиной системы Patriot. Однако реакция Польши оказалась неожиданной и удивила многих в ФРГ. Министр обороны Мариуш Блащак предложил Германии разместить ПРО Patriot непосредственно на Западе Украины. Также глава ведомства призвал вместе с системами передать Киеву и боеприпасы.

«Для федерального правительства, прежде всего, было важно польским союзникам сделать предложение помочь в сфере безопасности», - прокомментировала Хоффманн.

Она заверила, что в данный момент Германия проводит консультации с союзниками и обсуждает все, «что касается дальнейших предложений Польши».

Несколько дней назад министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявляла о том, что для передачи Украине ЗРК Patriot, которые изначально предполагали развернуть на территории стран, являющихся членами Альянса, необходимо согласование с государствами-участниками блока.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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