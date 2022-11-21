Саудовскую Аравию обвинили в казнях во время футбольного Чемпионата мира-2022

Во время Чемпионата мира по футболу Саудовскую Аравию обвинили в казнях.

На Западе заговорили о том, что Эр-Рияд использовал мировое футбольное первенство едва ли не для того, чтобы проводить массовые казни, пишет МК.

После того как сборная Саудовской Аравии выиграла у Аргентины со счетом 2:1, в стране был объявлен выходной день. Но в этот же день в Аравии казнили двух подданных королевства за преступления, связанные с наркотиками. Сообщается, что только за последние десять дней в Саудовской Аравии казнили 12 человек за преступления, связанные с наркотиками. The Guardian пишет о том, что в Саудовской Аравии с начала года казнили уже 130 человек.

Ситуация с казнями во время ЧМ по футболу вызывала осуждение на Западе. И казалось бы, Эр-Рияд готов отменить их. В частности, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман заявил в предыдущих интервью, что смертные казни далее будут только в тех случаях, когда «кто-то убил другого человека или угрожает жизни другого человека».

Но пока все же ситуация остается неизменной, и лишиться жизни в Саудовской Аравии можно также за преступления, связанные с наркотиками.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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