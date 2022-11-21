Губернатор Севастополя сообщил о сбитых беспилотниках

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о попытке украинских беспилотных аппаратов атаковать объект энергетической инфраструктуры региона – балаклавскую ТЭС. Он рассказал, что оба обнаруженных аппарата были сбиты 22 ноября системой противовоздушной обороны.

Развожаев напомнил, что семь лет назад на тепловой электростанции в Херсонской области был совершен террористический акт, вследствие которого возникли проблемы с обеспечением электроэнергией Севастополя и Крыма.

По сообщению губернатора 22 ноября беспилотники были сбиты над Черным морем, никаких повреждений энергетической инфраструктуре не нанесено, экстренные ведомства города находятся в режиме повышенной готовности.

«Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трех БПЛА. Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», – написал Развожаев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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