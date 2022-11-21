В ЕС запланировано обсуждение введения верхнего предела цены на российскую нефть

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Издание The Wall Street Journal публикует информацию о запланированном на 23 ноября совещании дипломатов государств европейского союза и США для обсуждения вопроса о введении верхнего предела цены на российскую нефть. В статье сообщается, что дипломаты собираются договориться об установлении этой стоимости в размере 60–70 долларов за баррель.
В работе совещания, согласно плану, примут участие 27 представителей государств европейского союза. Для принятия итогового решения по условиям необходимо согласие всех дипломатов как на введение верхнего предела цены на российское топливо, так и на сам размер этой стоимости. Авторы публикации сообщают, что в связи с этим дипломаты и эксперты прогнозируют трудные переговоры.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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