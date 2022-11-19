По предварительным результатам на выборах президента Казахстана побеждает Токаев

Сегодня, 17:29

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По предварительным результатам на выборах президента Казахстана побеждает Токаев
Фото из открытых источников

Согласно предварительным сведениям на внеочередных выборах президента Казахстана, проводившихся 20 ноября, побеждает занимающий эту должность Токаев. Об этом сообщил руководитель центрального избирательного комитета государства Абдиров. По озвученным им предварительным результатам на собрании комитета Токаев набрал 81,31 % голосов избирателей.

"Токаев Касым-Жомарт Кемелович набрал 6 456 392 голоса или 81,31%", – сказал Абдиров.

Вторую позицию по наибольшему количеству голосов заняла графа «против всех» - 5,8 %. Другие кандидаты по предварительным результатам набрали: Абден – 2,6 %, Ауесбаев – 2,22 %, Дайрабаев – 3,42 %, Кажыкен – 2,53 %, Турсынбекова – 2,12 %.

Уровень явки избирателей по сообщениям ЦИК определяется в 69,44 %, несколько ранее он обозначался в 69,43 %.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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