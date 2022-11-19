По предварительным результатам на выборах президента Казахстана побеждает Токаев

Инвалид Афганской войны рассказал о чувстве стыда после возвращения на родину
Ринат Файзрахманов сорок лет назад был демобилизован после пулевого ранения, полученного в Афганской войне. Житель...Подробнее
Согласно предварительным сведениям на внеочередных выборах президента Казахстана, проводившихся 20 ноября, побеждает занимающий эту должность Токаев. Об этом сообщил руководитель центрального избирательного комитета государства Абдиров. По озвученным им предварительным результатам на собрании комитета Токаев набрал 81,31 % голосов избирателей.
"Токаев Касым-Жомарт Кемелович набрал 6 456 392 голоса или 81,31%", – сказал Абдиров.
Вторую позицию по наибольшему количеству голосов заняла графа «против всех» - 5,8 %. Другие кандидаты по предварительным результатам набрали: Абден – 2,6 %, Ауесбаев – 2,22 %, Дайрабаев – 3,42 %, Кажыкен – 2,53 %, Турсынбекова – 2,12 %.
Уровень явки избирателей по сообщениям ЦИК определяется в 69,44 %, несколько ранее он обозначался в 69,43 %.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Ринат Файзрахманов сорок лет назад был демобилизован после пулевого ранения, полученного в Афганской войне. Житель...Подробнее
Военный эксперт Владимир Орлов настаивает на том, что России необходима еще одна волна мобилизации. В разговоре с...Подробнее
Мобилизованные из Алтайского края в видеообращении к губернатору попросили помощи в организации подготовки. Также они...Подробнее
Подавляющему большинству простого населения Российской Федерации в настоящее время пришлось столкнуться просто с...Подробнее
Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил о том, что ВСУ уже в декабре вернут под свой контроль Крым. Он...Подробнее
Накануне, 18 ноября, в Сухуми состоялась встреча между представителями российских и абхазских политических властей....Подробнее
Мобилизованным в Ярославской области выплаты будут начислять при предоставлении ряда документов. Об этом сообщает...Подробнее
В Курганской области провели в последний путь 41-летнего добровольца из Серова Евгения Подлегаева. Он отправился в зону...Подробнее
Бои в Донбассе продолжаются, и ситуацию там прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. В своем...Подробнее
По всей России продолжают хоронить участников «военной операции», и уже прошли похороны Ивана Анапчука из Ярославля. В...Подробнее
Комментировать