Достигнута договоронность о расширении объемов оборота продукции сельского хозяйства между Россией и Абхазией

Сегодня, 09:09

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Достигнута договоронность о расширении объемов оборота продукции сельского хозяйства между Россией и Абхазией
Фото из открытых источников

Накануне, 18 ноября, в Сухуми состоялась встреча между представителями российских и абхазских политических властей. Переговоры велись между министром сельского хозяйства Абхазии Джопуа и российским торговым представителем Кобесовой.

В ходе консультаций и обсуждений вопросов дальнейшего расширения экономического сотрудничества были достигнуты новые договоренности. Основным пунктом стало решение об увеличении объемов взаимных поставок продукции сельского хозяйства, которые являются одним из заметных аспектов экономического сотрудничества между государствами. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского правительства.

«На встрече обсуждались вопросы налаживания торгово-экономических связей между странами посредством наращивания торгового оборота сельхозпродукции», – написано в официальном заявлении. 

Также сообщается, что решение планируется начать проводить уже в ближайшее время.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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