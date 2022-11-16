Турецкий министр рассказал о планах по строительству газового хаба

Медведев прокомментировал ситуацию вокруг резолюции ООН
Заместитель председателя совета безопасности Медведев прокомментировал ситуацию вокруг принятия генеральной ассамблеей...Подробнее
Турецкий министр по вопросам энергетики Донмез в интервью каналу NTV сообщил, что правительство планирует начать работы по строительству газового хаба в начале 2023 года. Об этом проекте уже давно заявляли политические власти Турции, теперь их представители обозначают конкретные сроки по началу строительных работ.
«Мы надеемся, что до конца года определимся с дорожной картой, а в первые месяцы 2023 года приступим к реализации», – сказал министр.
Донмез прокомментировал, как новый хаб, по расчетам, повлияет на энергетическую ситуацию в регионе. Он отметил, что его запуск должен стабилизировать ситуацию в юго-восточной Европе в плане поставок топлива. Турецкие политические власти уже проводят переговоры с государствами, которые считаются заинтересованными в работе с новым хабом.
Эксперты отмечают, что 44 % газа, потребляемого турецкими компаниями, поставляется из России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Заместитель председателя совета безопасности Медведев прокомментировал ситуацию вокруг принятия генеральной ассамблеей...Подробнее
Эксперт в сфере энергетической политики Юшков проанализировал ситуацию вокруг решения немецкого и польского...Подробнее
Жителей польского города Грубешува, к которому принадлежит Пшеводув, куда попала накануне ракета, власти призывают к...Подробнее
В городе Екатеринбурге преподаватели колледжа им. Ползунова, в котором в 2018 г. заменили директора, теперь массово...Подробнее
Болгарские политические власти сформировали специальную правительственную комиссию, которая должна заниматься контролем...Подробнее
Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли уверен, что для китайской армии захват...Подробнее
В Москве в четверг сформировались снежные наносы высотой от 8 до 11 сантиметров. Метеорологическое бюро столицы...Подробнее
Европейскому союзу следует приготовиться к банкротству одного из членов. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает...Подробнее
Актер Жерар Депардье решил закрыть продюсерский центр в России. Об этом в беседе с радио «Говорит Москва» рассказал...Подробнее
Представитель иранского внешнеполитического ведомства по отношениям с Афганистаном Куми заявил, что дипломатическое...Подробнее
Комментировать