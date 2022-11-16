Турецкий министр рассказал о планах по строительству газового хаба

Сегодня, 16:14

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Турецкий министр рассказал о планах по строительству газового хаба
Фото из открытых источников

Турецкий министр по вопросам энергетики Донмез в интервью каналу NTV сообщил, что правительство планирует начать работы по строительству газового хаба в начале 2023 года. Об этом проекте уже давно заявляли политические власти Турции, теперь их представители обозначают конкретные сроки по началу строительных работ.

«Мы надеемся, что до конца года определимся с дорожной картой, а в первые месяцы 2023 года приступим к реализации», – сказал министр.

Донмез прокомментировал, как новый хаб, по расчетам, повлияет на энергетическую ситуацию в регионе. Он отметил, что его запуск должен стабилизировать ситуацию в юго-восточной Европе в плане поставок топлива. Турецкие политические власти уже проводят переговоры с государствами, которые считаются заинтересованными в работе с новым хабом.

Эксперты отмечают, что 44 % газа, потребляемого турецкими компаниями, поставляется из России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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