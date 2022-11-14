Иранский дипломат рассказал о сотрудничестве с Россией

76.ru: в Ярославле добровольцу отказали в выплате 100 тысяч рублей за участие в спецоперации
В Ярославле добровольцу отказывают в выплате 100 тыс. рублей за участие в «военной спецоперации». Губернатор региона...Подробнее
Представитель иранского внешнеполитического ведомства по отношениям с Афганистаном Куми заявил, что дипломатическое сотрудничество с российскими политическими властями по вопросам в Азии планируется продолжать и расширять. Он указал на основные аспекты международной обстановки в регионе, которые намечаются для обсуждения: вмешательство западных государств в отношения на Ближнем Востоке, ситуация вокруг Афганистана. Представитель иранского президента Куми сказал, что обсуждаться с российскими дипломатами будет украинский кризис.
Ранее сообщалось, что торговая палата в Тегеране обозначила несколько направлений по дальнейшему расширению экономического сотрудничества с Россией.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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