Иранский дипломат рассказал о сотрудничестве с Россией

Представитель иранского внешнеполитического ведомства по отношениям с Афганистаном Куми заявил, что дипломатическое сотрудничество с российскими политическими властями по вопросам в Азии планируется продолжать и расширять. Он указал на основные аспекты международной обстановки в регионе, которые намечаются для обсуждения: вмешательство западных государств в отношения на Ближнем Востоке, ситуация вокруг Афганистана. Представитель иранского президента Куми сказал, что обсуждаться с российскими дипломатами будет украинский кризис.

Ранее сообщалось, что торговая палата в Тегеране обозначила несколько направлений по дальнейшему расширению экономического сотрудничества с Россией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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