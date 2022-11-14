В Болгарии учреждена комиссия для решения вопросов с дровами

Болгарские политические власти сформировали специальную правительственную комиссию, которая должна заниматься контролем за ситуацией на рынке дров в государстве. Отмечается, что решение было принято в связи с обозначившимся дефицитом этого вида топлива в стране. Чиновники комиссии должны следить за ситуацией на рынке, чтобы принимать меры для решения проблемы с дефицитом дров и регулирования цены на них. За учреждение комиссии единогласно проголосовали депутаты законодательного органа.

Ранее болгарское правительство запретило вывоз из государства древесины, объясняя решение именно дефицитом дров, которые востребованы в стране. Цена на них за год возросла в два раза.

С апреля компания Газпром прекратила поставки газа в Болгарию вследствие отказа ее политических властей оплачивать топливо в рублях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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