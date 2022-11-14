В Болгарии учреждена комиссия для решения вопросов с дровами

Вчера, 22:54

0

Image 16+
В Болгарии учреждена комиссия для решения вопросов с дровами
Фото из открытых источников

Болгарские политические власти сформировали специальную правительственную комиссию, которая должна заниматься контролем за ситуацией на рынке дров в государстве. Отмечается, что решение было принято в связи с обозначившимся дефицитом этого вида топлива в стране. Чиновники комиссии должны следить за ситуацией на рынке, чтобы принимать меры для решения проблемы с дефицитом дров и регулирования цены на них. За учреждение комиссии единогласно проголосовали депутаты законодательного органа.

Ранее болгарское правительство запретило вывоз из государства древесины, объясняя решение именно дефицитом дров, которые востребованы в стране. Цена на них за год возросла в два раза.

С апреля компания Газпром прекратила поставки газа в Болгарию вследствие отказа ее политических властей оплачивать топливо в рублях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Болгарии учреждена комиссия для решения вопросов с дровами

Вчера, 22:54

Эксперт рассказал о реакции российского правительства на изъятие в Германии и Польше активов Газпрома

Вчера, 13:54

Матеуш Моравецкий призвал граждан сохранять спокойствие и напомнил, что Польша – часть НАТО

Вчера, 09:49

Байден рассказал о переговорах с Си Цзиньпином

14-11-2022, 18:29

В Минске сообщили, что Украина минирует подступы к границе с Белоруссией

12-11-2022, 14:59

Экономист высказал мнение о задачах, которые следует решать Сунаку

12-11-2022, 12:19

Руководство Сбербанка обсуждает вопрос об открытии его отделения в Китае

11-11-2022, 16:24

В Париже массовая забастовка работников общественного транспорта

10-11-2022, 11:54

Военные соединения Японии и США начали учения

10-11-2022, 08:59

Представитель правительства Польши Мюллер заявил, что война в Польше начнется через несколько лет

9-11-2022, 16:34

Правительство США прекратило диалог по вопросам стратегических вооружений

9-11-2022, 12:39

РИА Новости: Пентагон размещает в Средиземном море ядерный сигнал властям РФ

9-11-2022, 10:14

Журналисты напомнили о деле сына американского президента, из-за которого ему грозит импичмент

8-11-2022, 19:49

Правительства США и Великобритании ведут переговоры по газовой сделке

8-11-2022, 10:29

Политические власти Италии объявили о новом курсе по отношению к мигрантам

7-11-2022, 23:49

В венгерском правительстве выразили мнение об урегулировании ситуации на Украине

5-11-2022, 20:29

Американское правительство приняло решение о формировании в Висбадене штаба по контролю за поставками оружия Киеву

5-11-2022, 11:09

Маск намерен уволить многих сотрудников Twitter

3-11-2022, 16:24

Военные Северной Кореи запустили ракеты в направлении Японского моря

2-11-2022, 17:59

Европейский союз обсуждает восстановление энергетической системы Украины

2-11-2022, 08:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Мобилизованные краснодарцы пожаловались, что им не хватает экипировки и еды

Мобилизованные краснодарцы пожаловались, что им не хватает экипировки и еды

14-11-2022, 14:04

0

Жены мобилизованных из Краснодарского края обратились в местную администрацию с просьбой помочь их мужьям в вопросе...

Подробнее
Байден рассказал о переговорах с Си Цзиньпином

Байден рассказал о переговорах с Си Цзиньпином

14-11-2022, 18:29

0

Перед началом работы саммита большой двадцатки в Индонезии на острове Бали состоялись переговоры между политическими...

Подробнее
76.ru: в Ярославле добровольцу отказали в выплате 100 тысяч рублей за участие в спецоперации

76.ru: в Ярославле добровольцу отказали в выплате 100 тысяч рублей за участие в спецоперации

15-11-2022, 10:04

0

В Ярославле добровольцу отказывают в выплате 100 тыс. рублей за участие в «военной спецоперации». Губернатор региона...

Подробнее
К омбудсмену касательно мобилизации обратились 315 омичей

К омбудсмену касательно мобилизации обратились 315 омичей

15-11-2022, 09:39

0

315 обращений касательно мобилизации поступило к уполномоченному Омской области по правам человека. Об этом сообщила...

Подробнее
Шесть олигархов попали в список с «невнятной» позицией по СВО

Шесть олигархов попали в список с «невнятной» позицией по СВО

15-11-2022, 09:11

0

Часть российских олигархов не имеет четкой позиции по поводу проведения спецоперации на Украине. Список «героев», не...

Подробнее
Авиакомпания «Якутия» разобрала на запчасти два самолета из четырех SSJ100, находящихся в лизинге

Авиакомпания «Якутия» разобрала на запчасти два самолета из четырех SSJ100, находящихся в лизинге

15-11-2022, 15:19

0

Российская авиакомпания «Якутия» была вынуждена разобрать на запчасти 2 из 4 самолета Superjet 100. Об этом сообщает...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Медведев прокомментировал ситуацию вокруг резолюции ООН

Медведев прокомментировал ситуацию вокруг резолюции ООН

15-11-2022, 21:54

0

Заместитель председателя совета безопасности Медведев прокомментировал ситуацию вокруг принятия генеральной ассамблеей...

Подробнее
Андрей Марочко заявил, что войска ВСУ перебрасывают войска с Херсонского направления к ЛНР

Андрей Марочко заявил, что войска ВСУ перебрасывают войска с Херсонского направления к ЛНР

14-11-2022, 12:19

0

ВСУ выводят подразделения из Херсона на Донбасс, чтобы вести наступление на Луганск. Об этом заявил официальный...

Подробнее
Матеуш Моравецкий призвал граждан сохранять спокойствие и напомнил, что Польша – часть НАТО

Матеуш Моравецкий призвал граждан сохранять спокойствие и напомнил, что Польша – часть НАТО

Вчера, 09:49

0

Жителей польского города Грубешува, к которому принадлежит Пшеводув, куда попала накануне ракета, власти призывают к...

Подробнее
Коротченко объяснил СМИ, почему Запад начал призывать к миру

Коротченко объяснил СМИ, почему Запад начал призывать к миру

15-11-2022, 13:24

0

О том, почему Запад чаще стал говорить о необходимости переговоров между Москвой и Киевом, высказался военный эксперт...

Подробнее