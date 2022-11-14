Эксперт рассказал о реакции российского правительства на изъятие в Германии и Польше активов Газпрома

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Эксперт в сфере энергетической политики Юшков проанализировал ситуацию вокруг решения немецкого и польского правительств об изъятии имущества и денег компании «Газпром», расположенных на территории их государств. Он указал, что, хотя ранее политические власти Германии и Польши заявляли, что не будут этого делать, теперь они провели национализацию активов российской газовой компании.
Реакция со стороны российского правительства характеризуется Юшковым как сдержанная и одновременно эффективная. Он отметил, что доходы с акций «Газпрома», приобретенные иностранцами и держащиеся ими с России, не перечисляются за границу на их счета, а остаются в российском государстве и переводятся на специальные счета.
«Мы пока не национализировали доли немецких компаний в добыче у «Газпрома», но фактически они тоже заблокированы. То есть те деньги, которые причитаются им как акционерам, из России не выходят, идут на специальные счета. Точно так же, как и у иностранных акционеров «Газпрома» – их деньги из страны не уходят», – сказал он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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