Матеуш Моравецкий призвал граждан сохранять спокойствие и напомнил, что Польша – часть НАТО

Жителей польского города Грубешува, к которому принадлежит Пшеводув, куда попала накануне ракета, власти призывают к спокойствию.

Мэр города Грубешув Марта Майевская подчеркнула, что важно сохранять рассудок и действовать обдуманно, не принимая поспешных решений, пишет «Военное обозрение».

Официально уже сообщалось о том, что в результате попадания ракеты в одно из сельскохозяйственных предприятий Польши погибли два человека. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности России к произошедшему и призвал Запад «отреагировать и наказать агрессоров».

Варшава сейчас активно проводит внутренние консультации, а также обсуждает произошедшее с США и странами НАТО. Ситуацию прокомментировал и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Прошу сохранять спокойствие и помнить, что Польша является составной частью самого сильного блока в мире. Это блок НАТО. Мы проводим расследование и консультации», – заявил Моравецкий.

Судя по всему, вряд ли НАТО в этот раз задействует 5 статью, но можно ожидать увеличение поставок Украине средств ПВО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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