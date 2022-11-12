Байден рассказал о переговорах с Си Цзиньпином

Перед началом работы саммита большой двадцатки в Индонезии на острове Бали состоялись переговоры между политическими руководителями США и Китая Байденом и Си Цзиньпином. По итогам разговора Байден выступил на пресс-конференции, обозначив его основное содержание.

Он отметил что политические власти США намерены продолжать конкурировать с Китаем, но не обостряя ситуацию, чтобы она не перешла в открытый конфликт.

Байден сказал, что обе стороны выступают с общей позицией против применения ядерного оружия в украинском кризисе. По вопросу о ситуации вокруг Тайваня американский президент заявил, что политические власти США следуют принципу «одного Китая».

Саммит большой двадцатки намечен на 15–16 ноября.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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