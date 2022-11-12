Байден рассказал о переговорах с Си Цзиньпином

Вчера, 18:29

0

Image 16+
Байден рассказал о переговорах с Си Цзиньпином
Фото из открытых источников

Перед началом работы саммита большой двадцатки в Индонезии на острове Бали состоялись переговоры между политическими руководителями США и Китая Байденом и Си Цзиньпином. По итогам разговора Байден выступил на пресс-конференции, обозначив его основное содержание.

Он отметил что политические власти США намерены продолжать конкурировать с Китаем, но не обостряя ситуацию, чтобы она не перешла в открытый конфликт.

Байден сказал, что обе стороны выступают с общей позицией против применения ядерного оружия в украинском кризисе. По вопросу о ситуации вокруг Тайваня американский президент заявил, что политические власти США следуют принципу «одного Китая».

Саммит большой двадцатки намечен на 15–16 ноября.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Байден рассказал о переговорах с Си Цзиньпином

Вчера, 18:29

В Минске сообщили, что Украина минирует подступы к границе с Белоруссией

12-11-2022, 14:59

Экономист высказал мнение о задачах, которые следует решать Сунаку

12-11-2022, 12:19

Руководство Сбербанка обсуждает вопрос об открытии его отделения в Китае

11-11-2022, 16:24

В Париже массовая забастовка работников общественного транспорта

10-11-2022, 11:54

Военные соединения Японии и США начали учения

10-11-2022, 08:59

Представитель правительства Польши Мюллер заявил, что война в Польше начнется через несколько лет

9-11-2022, 16:34

Правительство США прекратило диалог по вопросам стратегических вооружений

9-11-2022, 12:39

РИА Новости: Пентагон размещает в Средиземном море ядерный сигнал властям РФ

9-11-2022, 10:14

Журналисты напомнили о деле сына американского президента, из-за которого ему грозит импичмент

8-11-2022, 19:49

Правительства США и Великобритании ведут переговоры по газовой сделке

8-11-2022, 10:29

Политические власти Италии объявили о новом курсе по отношению к мигрантам

7-11-2022, 23:49

В венгерском правительстве выразили мнение об урегулировании ситуации на Украине

5-11-2022, 20:29

Американское правительство приняло решение о формировании в Висбадене штаба по контролю за поставками оружия Киеву

5-11-2022, 11:09

Маск намерен уволить многих сотрудников Twitter

3-11-2022, 16:24

Военные Северной Кореи запустили ракеты в направлении Японского моря

2-11-2022, 17:59

Европейский союз обсуждает восстановление энергетической системы Украины

2-11-2022, 08:44

Достигнута новая договоренность о торговле между ЕАЭС и Ираном

1-11-2022, 21:49

Западный журналист считает, что восточные политические режимы в мировом масштабе становятся предпочтительнее западных

1-11-2022, 12:49

Представители МИДа рассказали о погибших россиянках в Сеуле от давки

31-10-2022, 10:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

E1.ru: Что 18-летний погибший военный в СВО из Екатеринбурга говорил родным

E1.ru: Что 18-летний погибший военный в СВО из Екатеринбурга говорил родным

13-11-2022, 10:29

0

18-летний Михаил Савохин из Екатеринбурга погиб в ходе «военной спецоперации». Он ранее был призван на срочную службу,...

Подробнее
59.RU: В Пермском крае родным погибшего 21-летнего контрактника отказывают в выплате

59.RU: В Пермском крае родным погибшего 21-летнего контрактника отказывают в выплате

13-11-2022, 13:54

0

21-летний контрактник Руслан Плясунов, уроженец Березников Пермского края, погиб на территории Украины в ходе СВО еще в...

Подробнее
МК: тяжело больных арестантов перестали госпитализировать

МК: тяжело больных арестантов перестали госпитализировать

13-11-2022, 20:19

0

В СИЗО Москвы перестали госпитализировать тяжело больных арестантов. Об этом пишет «МК», рассказывая историю о том, как...

Подробнее
Экономист высказал мнение о задачах, которые следует решать Сунаку

Экономист высказал мнение о задачах, которые следует решать Сунаку

12-11-2022, 12:19

0

Один из руководителей российской экономической школы Буев высказал свое мнение о задачах, которые предстоит решать...

Подробнее
В Минске сообщили, что Украина минирует подступы к границе с Белоруссией

В Минске сообщили, что Украина минирует подступы к границе с Белоруссией

12-11-2022, 14:59

0

Украина продолжает минировать подступы на своей границе с Беларусью. Об этом говорится в пресс-релизе Госпогранкомитета...

Подробнее
Бывшая жена главы Минвод обладает недвижимостью на сумму в 80 млн рублей

Бывшая жена главы Минвод обладает недвижимостью на сумму в 80 млн рублей

13-11-2022, 12:23

0

Елена Петроченкова, бывшая жена главы Минеральных Вод Вячеслава Сергиенко, возможно связана с букмекерством и является...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Мобилизованные краснодарцы пожаловались, что им не хватает экипировки и еды

Мобилизованные краснодарцы пожаловались, что им не хватает экипировки и еды

Вчера, 14:04

0

Жены мобилизованных из Краснодарского края обратились в местную администрацию с просьбой помочь их мужьям в вопросе...

Подробнее
Владлен Татарский: противник попытается форсировать Днепр

Владлен Татарский: противник попытается форсировать Днепр

12-11-2022, 15:29

0

Доброволец Максим Фомин, более известный как блогер Владлен Татарский, записал очередное видео специально для...

Подробнее
Джейк Салливан анонсировал новые поставки американского вооружения Украине

Джейк Салливан анонсировал новые поставки американского вооружения Украине

12-11-2022, 09:04

0

США намерены и далее поддерживать Украину, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он...

Подробнее
ВС Украины не прекращают наступательные операции в СВО на Краснолиманском направлении

ВС Украины не прекращают наступательные операции в СВО на Краснолиманском направлении

13-11-2022, 11:19

0

ВСУ продолжают атаковать российские войска, удерживающие оборонные позиции на Лиманском направлении. Сейчас это один из...

Подробнее