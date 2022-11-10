В Минске сообщили, что Украина минирует подступы к границе с Белоруссией

Украина продолжает минировать подступы на своей границе с Беларусью. Об этом говорится в пресс-релизе Госпогранкомитета Белоруссии.

«Помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска, на сопредельной стороне устанавливаются мины и на зеленой границе», - сказано в сообщении.

Ранее в Минске уже жаловались на то, что военнослужащие Украины минируют мосты и дороги в несколько рядов. Вчера украинские СМИ сообщали о том, что Киев в данный момент строит стену на границе с Белоруссией. Несколько километров сооружений в Волынской области уже готовы.

Замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко сообщил, что забор на границе с Белоруссией представляет из себя ров, насыпь, железобетонную стену с колючей проволокой. Есть еще что-то, но, указал чиновник, детали он раскрывать пока не собирается.

Напомним, в Украине опасаются, что Россия может решиться второй раз пойти на Киев, заходя с территории Белоруссии, как это уже было 24 февраля сего года. Также в Киеве ранее не исключали вариант с развитием наступления на Западную Украину с целью перерезания поставок западного вооружения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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