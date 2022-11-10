Экономист высказал мнение о задачах, которые следует решать Сунаку

Один из руководителей российской экономической школы Буев высказал свое мнение о задачах, которые предстоит решать новому британскому премьер-министру Сунаку.

Эксперт считает, что Сунак занял должность руководителя правительства после ряда ошибок прежнего премьер-министра Трасс и ему следует их исправлять.

Среди основных мероприятий, которые Сунаку предстоит провести в ближайшее время, Буев обозначает налаживание связей с рынком, реформы в миграционной политике и публичное обсуждение последствий выхода Великобритании из европейского союза. Эксперт считает, что в случае решения этих задач политические позиции Сунака усилятся. Однако Буев полагает, что у нового премьер-министра не очень много опыта в такой политической работе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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