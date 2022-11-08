В Париже массовая забастовка работников общественного транспорта

В Париже работники транспортной компании RATP, организующей движение поездов метро, в четверг проводят массовую забастовку, вследствие чего в столице Франции сильные перебои с работой общественного транспорта. На семи линиях метро поезда вообще не выводятся, а на остальных в основном только утром и вечером. Также значительные перебои с подземным сообщением между пригородами и самим Парижем.

В забастовке участвуют и работники наземного транспорта, потому около трети автобусов не выедут на маршруты. В результате жители города больше используют личные автомобили, что привело к трехсоткилометровым пробкам.

Бастующие требуют изменения условий трудовых договоров, найма большего количества работников в транспортную сферу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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