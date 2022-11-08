Военные соединения Японии и США начали учения

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Японские военные соединения совместно с американскими войсками начали проводить масштабные учения по оборонительным действиям на островах, расположенных на юго-западе Японии. Военные мероприятия в основном будут сосредоточены на острове Токуносима и на них планируется отработать тактику по обороне этих отдаленных территорий.
Японское военное ведомство сообщает, что учения проводятся до 19 ноября, в них задействовано 26 тысяч служащих в сухопутных, морских и воздушных соединениях, а также 10 тысяч американцев. Также привлекается и военная техника: запланировано использование 20 японских кораблей и 10 американских, 250 и 120 самолетов соответственно. Планируется проводить реагирование и на ракеты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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