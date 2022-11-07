Правительство США прекратило диалог по вопросам стратегических вооружений

Российский посол в США Антонов заявил, что американские политические власти прекратили диалог по вопросу достижения договоренностей о стратегической стабильности. Он напомнил, что в 2021 году эти переговоры были запущены, их целью являлось заключение нового договора вместо прежнего о стратегических наступательных вооружениях. Однако теперь американское правительство перестало вести этот диалог и не предпринимает никаких мер для его возобновления, что связывается с украинским кризисом.

«Запущенный в 2021 году диалог по стратегической стабильности, в рамках которого велось обсуждение возможных договоренностей на замену ДСНВ, "заморожен" по инициативе американской стороны», – сказал Антонов.

Он также отметил, что крупные американские компании получают экономическую выгоду от ситуации на Украине, что учитывается правительством США при выстраивании политики по вопросу об этих переговорах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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