РИА Новости: Пентагон размещает в Средиземном море ядерный сигнал властям РФ

Мобилизованного детского нейрохирурга из Башкирии вернули домой
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Военкор Андрей Коц прокомментировал прибытие в Средиземное море американской стратегической подводной лодки USS Rhode Island класса Ohio.
У США эта субмарина является основным компонентом ядерной триады, пишет Коц в статье для РИА Новости. Запад убежден, что переброска атомной подводной лодки США в Средиземное море - четкое послание Москве.
Также США перебросили в Европу штурмовик P-8A Poseidon и самолет боевого управления ядерными силами E-6B Mercury. Последний необходим для обеспечения резервной системы связи с подлодкой.
Как предполагают западные аналитики, США пытаются убедить РФ отказаться от применения ядерного оружия против Украины.
При этом с российской стороны политики и эксперты ранее заявляли о возможности применения ядерного оружия против Украины, хотя Украина и является неядерной страной.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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