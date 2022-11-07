РИА Новости: Пентагон размещает в Средиземном море ядерный сигнал властям РФ

Военкор Андрей Коц прокомментировал прибытие в Средиземное море американской стратегической подводной лодки USS Rhode Island класса Ohio.

У США эта субмарина является основным компонентом ядерной триады, пишет Коц в статье для РИА Новости. Запад убежден, что переброска атомной подводной лодки США в Средиземное море - четкое послание Москве.

Также США перебросили в Европу штурмовик P-8A Poseidon и самолет боевого управления ядерными силами E-6B Mercury. Последний необходим для обеспечения резервной системы связи с подлодкой.

Как предполагают западные аналитики, США пытаются убедить РФ отказаться от применения ядерного оружия против Украины.

При этом с российской стороны политики и эксперты ранее заявляли о возможности применения ядерного оружия против Украины, хотя Украина и является неядерной страной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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