Европейский союз обсуждает восстановление энергетической системы Украины

Супруга мобилизованного жителя Самары рассказала о его зарплате
Жена самарца, мобилизованного 24 сентября, рассказала, какую зарплату ему выплатили. Со слов женщины, в первую зарплату...Подробнее
Переговоры с украинским президентом Зеленским и министром энергетики Галущенко провела член европейской комиссии Симсон. Накануне она прибыла в Киев для обсуждения вопроса о восстановлении энергетической системы Украины.
В сообщении европейской комиссии отмечено, что обговаривались конкретные немедленные меры для компенсации разрушенной на 30 % энергетической инфраструктуры страны.
В сообщении указано, что Украине уже поставлено аварийное оборудование на миллионы евро, еще 25,5 миллионов выделено на текущие, требующие немедленного покрытия расходы из специального фонда, сформированного государствами европейского союза, их частными компаниями и энергетическим сообществом Европы специально для Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Жена самарца, мобилизованного 24 сентября, рассказала, какую зарплату ему выплатили. Со слов женщины, в первую зарплату...Подробнее
Военком Самарской области Алексей Вдовин рассказал, почему мобилизованных начали переводить на другие военные объекты....Подробнее
21-летний Игорь Урванцев, мобилизованный в Копейске, погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины. Его...Подробнее
Несколько предприятий в Ярославской области едва не остановились из-за того, что их сотрудники покинули Россию, чтобы...Подробнее
1 ноября в России начинается осенний призыв, в рамках которого из Ярославской области планируют забрать более 600...Подробнее
Сергей Лежнин из Ирбита погиб в ходе «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Об этом сообщает E1.RU, ссылаясь...Подробнее
В Омске мужчина судиться с военкоматом, поскольку намерен добиться отмены повестки о мобилизации. Аслан Ракжанов...Подробнее
Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко рассказал, почему у мобилизованных небольшая зарплата за сентябрь....Подробнее
Сотни тысяч мужчин оставили свои семьи, поскольку государство отправило их на фронт. Немало среди мобилизованных и...Подробнее
На данный момент частичная мобилизация, объявленная в РФ, в Ярославской области закончена. Больше российским...Подробнее
Комментировать