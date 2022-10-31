Европейский союз обсуждает восстановление энергетической системы Украины

Сегодня, 08:44

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Европейский союз обсуждает восстановление энергетической системы Украины
Фото из открытых источников

Переговоры с украинским президентом Зеленским и министром энергетики Галущенко провела член европейской комиссии Симсон. Накануне она прибыла в Киев для обсуждения вопроса о восстановлении энергетической системы Украины. 

В сообщении европейской комиссии отмечено, что обговаривались конкретные немедленные меры для компенсации разрушенной на 30 % энергетической инфраструктуры страны.

В сообщении указано, что Украине уже поставлено аварийное оборудование на миллионы евро, еще 25,5 миллионов выделено на текущие, требующие немедленного покрытия расходы из специального фонда, сформированного государствами европейского союза, их частными компаниями и энергетическим сообществом Европы специально для Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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