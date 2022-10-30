Достигнута новая договоренность о торговле между ЕАЭС и Ираном

Политические власти России и Ирана продолжают достигать в ходе переговоров соглашения о расширении экономического сотрудничества. Об этом рассказал вице-премьер Новак по итогам работы межправительственного ведомства.

Он сообщил, что между представителями правительств России и Ирана достигнута договоренность о расширении торговли через устранение всех бюрократических усложнений, что должно быть проведено при формировании особой экономической зоны. Ее планируется установить между Ираном и государствами, входящими в Евразийский экономический союз.

«Договорились о заключении в ближайшее время соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом», – сказал Новак.

Устранение прежних сложностей при совершении торговых сделок в соответствующей экономической зоне по оценкам экспертов должно увеличить товарный оборот между государствами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700