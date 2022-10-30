Достигнута новая договоренность о торговле между ЕАЭС и Ираном

Супруга мобилизованного жителя Самары рассказала о его зарплате
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Политические власти России и Ирана продолжают достигать в ходе переговоров соглашения о расширении экономического сотрудничества. Об этом рассказал вице-премьер Новак по итогам работы межправительственного ведомства.
Он сообщил, что между представителями правительств России и Ирана достигнута договоренность о расширении торговли через устранение всех бюрократических усложнений, что должно быть проведено при формировании особой экономической зоны. Ее планируется установить между Ираном и государствами, входящими в Евразийский экономический союз.
«Договорились о заключении в ближайшее время соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом», – сказал Новак.
Устранение прежних сложностей при совершении торговых сделок в соответствующей экономической зоне по оценкам экспертов должно увеличить товарный оборот между государствами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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