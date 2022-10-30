Западный журналист считает, что восточные политические режимы в мировом масштабе становятся предпочтительнее западных

Супруга мобилизованного жителя Самары рассказала о его зарплате
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В мировом масштабе в разных государствах политические силы постепенно отворачиваются от западной демократической системы и все больше обращают внимание на восточные автократические режимы, предпочитая их. Об этом пишет автор статьи в журнале Le Point.
Он отметил, что причины этого кроются в политике западных государств, которые на протяжении последних десятилетий имели большое влияние на международной арене, но в итоге сами же не следовали тем принципам, которые объявляли как руководящие в выстраивании внутреннего и внешнего курса.
«Мир все меньше верит нашей "демократии", одновременно устремляя взор на Восток» – написано в статье.
Автор полагает, что политическим властям западных государств следует признать, что восточные режимы в мировом масштабе вытесняют их демократическую систему.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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