Представители МИДа рассказали о погибших россиянках в Сеуле от давки

Сегодня, 10:44

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Представители МИДа рассказали о погибших россиянках в Сеуле от давки
Фото из открытых источников

Представители министерства иностранных дел во Владивостоке рассказали, откуда были россияне, погибшие в Сеуле вследствие давки 29 октября. Сообщается, что они проживали в Санкт-Петербурге, Кемерово и в Приморском крае. Раньше в российском посольстве в Южной Корее привели официальные сведения, что во время массового мероприятия в Сеуле от давки умерли четыре россиянки.

29 октября в столице южнокорейского государства в районе Итэвон собралось большое количество людей. Затем произошла давка в толпе, от которой скончалось по официальным сведениям более 150 человек. Информационное агентство «Ренхап», ссылаясь на местные административные органы власти, сообщало, что среди них было 19 граждан других государств.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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