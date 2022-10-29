Представители МИДа рассказали о погибших россиянках в Сеуле от давки

Представители министерства иностранных дел во Владивостоке рассказали, откуда были россияне, погибшие в Сеуле вследствие давки 29 октября. Сообщается, что они проживали в Санкт-Петербурге, Кемерово и в Приморском крае. Раньше в российском посольстве в Южной Корее привели официальные сведения, что во время массового мероприятия в Сеуле от давки умерли четыре россиянки.

29 октября в столице южнокорейского государства в районе Итэвон собралось большое количество людей. Затем произошла давка в толпе, от которой скончалось по официальным сведениям более 150 человек. Информационное агентство «Ренхап», ссылаясь на местные административные органы власти, сообщало, что среди них было 19 граждан других государств.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700