ГПС Украины отмечает переброску российских войск и техники в Белоруссию

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В Госпогранслужбе Украины заявили о том, что РФ перебрасывает свои войска на территорию Белоруссии. Об этом рассказал официальный спикер ГПС Украины Андрей Демченко, пишет «Русская Весна». Он отметил, что идет также переброска техники.
«Мы фиксируем нагнетание ситуации со стороны двух стран. Россия продолжает перебрасывать личный состав и технику в Беларусь», — заявил Демченко.
Также Демченко отметил, что на данный момент не зафиксировано формирование специальной ударной группировки для наступления сил РФ и РБ на территорию Украины с севера.
Стоит отметить, что в Минске ранее отметили создание Украиной на границе с Белоруссией оборонных рубежей. Также сообщалось, что Украина заминировала территории, граничащие с Белоруссией и взорвала почти все мосты.
Украинские власти заявляют, что будут наносить удары по белорусским войскам в случае, если начнется вторжение с территории Белоруссии и под ударом окажутся объекты на белорусской территории.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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